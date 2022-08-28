أمير قطر يتسلم صفقة المقاتلات البريطانية الضخمة..ما علاقتها بـ كأس العالم؟ ..صور

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عن استلام الدوحة أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر" "تايفون" الأوروبية، مشيرا إلى أنها ستساهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية، في إطار صفقة ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار.

وكتب أمير قطر تميم بن حمد عبر حسابه على تويتر:"شهدنا اليوم وصول أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون الذاريات".

وأضاف أمير قطر موضحا أن دفعة تايفون:"تأتي ضمن مسيرة بلادنا المتواصلة في تطوير قواتنا الجوية الأميرية القطرية، وتعزيزها بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية".

وأرفق التغريدة بصور لمشاركته في عملية استلام المقاتلات الحربية التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي مقاتلة أوروبية طورتها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.

تفاصیل الصفقة

وصلت إلى قاعدة دخان الجوية في الدوحة، أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون (الذاريات) التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، ضمن تشكيل سرب من نوع "إف 15" و"رافال".

وقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد شهد عرضاً جوياً حياً للطائرات، كما قام بجولة في قاعدة دخان الجوية، شملت مبنى قيادة جناح الطيران رقم 6 (رافال) ومبنى الإقلاع الفوري، وبرج المراقبة، ومركز العمليات الجوي، حيث اطلع على الأنظمة والتقنيات المتطورة للمهام والعمليات الجوية التي تهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.

ووقّع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ونظيره البريطاني، خطاب نوايا، في سبتمبر عام 2017، لشراء 24 طائرة حربية من طراز "تايفون" من شركة "بي إيه إي سيستمز"، بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف المساهمة في إنشاء سرب عملياتي ومنظومة حرب إلكترونية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، شاركا منتصف شهر أغسطس، في حفل تدشين طائرات "تايفون" القطرية، في قاعدة "وارتن" الجوية في بريطانيا، تمهيداً لتسليمها إلى قطر.

ما علاقة الصفقة بـ كأس العالم؟

قالت وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق من الشهر إن "الطائرات جرى استلامها حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وستُنقل إلى دولة قطر خلال أغسطس الحالي، لبدء عملياتها بتأمين فعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر.