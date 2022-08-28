عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يتسلم صفقة المقاتلات البريطانية الضخمة..ما علاقتها بـ كأس العالم؟ ..صور

صدى البلد

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عن استلام الدوحة أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر" "تايفون" الأوروبية، مشيرا إلى أنها ستساهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية، في إطار صفقة ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار.

وكتب أمير قطر تميم بن حمد عبر حسابه على تويتر:"شهدنا اليوم وصول أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون الذاريات".

وأضاف أمير قطر موضحا أن دفعة تايفون:"تأتي ضمن مسيرة بلادنا المتواصلة في تطوير قواتنا الجوية الأميرية القطرية، وتعزيزها بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية".

وأرفق التغريدة بصور لمشاركته في عملية استلام المقاتلات الحربية التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي مقاتلة أوروبية طورتها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.

تفاصیل الصفقة

وصلت إلى قاعدة دخان الجوية في الدوحة، أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون (الذاريات) التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، ضمن تشكيل سرب من نوع "إف 15" و"رافال".

وقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد شهد عرضاً جوياً حياً للطائرات، كما قام بجولة في قاعدة دخان الجوية، شملت مبنى قيادة جناح الطيران رقم 6 (رافال) ومبنى الإقلاع الفوري، وبرج المراقبة، ومركز العمليات الجوي، حيث اطلع على الأنظمة والتقنيات المتطورة للمهام والعمليات الجوية التي تهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.

ووقّع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ونظيره البريطاني، خطاب نوايا، في سبتمبر عام 2017، لشراء 24 طائرة حربية من طراز "تايفون" من شركة "بي إيه إي سيستمز"، بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف المساهمة في إنشاء سرب عملياتي ومنظومة حرب إلكترونية.

إيجار فيلا في قطر يتجاوز مليون دولار خلال فترة المونديال فقط

الرئيس السيسي: زيارة الأمير تميم تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، شاركا منتصف شهر أغسطس، في حفل تدشين طائرات "تايفون" القطرية، في قاعدة "وارتن" الجوية في بريطانيا، تمهيداً لتسليمها إلى قطر.

ما علاقة الصفقة بـ كأس العالم؟

قالت وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق من الشهر إن "الطائرات جرى استلامها حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وستُنقل إلى دولة قطر خلال أغسطس الحالي، لبدء عملياتها بتأمين فعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر.

قطر تميم بن حمد تايفون كأس العالم بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: زيارة الأمير تميم تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم

ترشيحاتنا

طلت بالأبيض.. حنان ماضي تحيي حفلا جماهيريا بمحكى القلعة| صور

هل هاتفك منها؟.. سامسونج تطلق تحديثا أمنيا مهما لهواتف جالاكسي القديمة

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 28-8-2022

تغيرات مناخية غير مسبوقة.. كيف أصبحت صناعة البتروكيماويات في مصر| تفاصيل

سعر إم جي 6 موديل 2022 في مصر .. صور

دعاء أول يوم من شهر صفر .. يقضي الحوائج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : لا تهدر المال

بـ لوك صيفي جذاب.. شاهد أنغام على شاطئ البحر

تراكم الديون وقلة التبرعات.. ماذا يحدث داخل مستشفى سرطان الأطفال بطنطا

رجال ممنوعون من الفياجرا نهائيا | تعرف على القائمة الكاملة

فيديو

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

«غاب الفرح» السبب.. حسام حبيب يقلب الطاولة على شيرين عبدالوهاب ويتهمها بالسرقة|فيديوجراف

وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية في سيناء بالمجمع الطبي| فيديو وصور 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ