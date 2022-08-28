موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً علي إسبانيول مساءً اليوم فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري الأسباني الممتاز “ الليجا ” .

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول فى تمام الساعة العاشرة مساءً علي ملعب باور 8 .

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة علي قناة beIN SPORTS HD 1 .

ونجح ريال مدريد بقيادة أنشلوتي في الفوز بالجولة الأولي والثانية هذا الموسم على ألميريا وسيلتا فيجو.

وقد يدفع أنشيلوتي بـ رودريجو جويس لأول مرة في الليجا هذا الموسم، بعدما غاب عن أول مباراتين نتيجة لإصابته بحمل عضلي زائد بعد كأس السوبر الأوروبي.



ويتطلع إسبانيول في تحقيق نتيجة طيبة أمام ريال مدريد وقد يغير المسار المعنوي للفريق، بعد تعادل في المباراة الأولى مع سيلتا فيجو وخسر الثانية من رايو فاييكانو.

وسيغيب سيرخي جوميز عن المبارة بسبب الإيقاف، بينما لن يشارك كل من بدروسا وبول لوثانو وجوري ولوكا وراؤول دي توماس بسبب مشاكل بدنية.

ويحتل ريال مدريد فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، ويحتل إسبانيول السادس عشر برصيد نقطة وحيدة