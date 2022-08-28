ميتسوبيشي تختبر البيك أب L200 تريتون 2024 ..صور

التقط جواسيس السيارات صور لسيارة ميتسوبيشي L 200 تريتون المعاد تصميمها كشاحنة مهمه لها سمعتها الممتدة علي مر العصور والمتوقع ظهورها قبل نهاية 2023 كموديل لعام 2024 .

ميتسوبيشي البيك أب L200 تريتون 2024

كما أن النموذج لا يزال مقنع بشكل كبير ، وبرغم أن العجلات والخطوط الجانبية مموهه ، إلا أنه يمكننا إلقاء نظرة أفضل على الواجهة الأمامية للشاحنة والتي يبدو أنها مستوحاة بشكل فضفاض من الشقيقة اوتلاندر ، و يتميز النموذج بشبكتين بقضبان ، يحيط بهما مصابيح أمامية كبيرة تتميز بلمسات كروم متكاملة، تنضم إليهم مصابيح LED عالية التثبيت ومصابيح ضباب صغيرة.

ويمكننا أن نرى مصد أمامي رشيق وغطاء مستدير ، وتعطي الشاحنة مظهر أكثر نعومة ، لكن L200 Triton لا تزال متينة جدًا بتصميمها الجريء ، كما أعطى المصممون الشاحنة خط كتف بارز ، ودفيئة تطورية ، وقاعدة عجلات أطول والتي من المفترض أن تؤدي إلى مقصورة أكثر استيعابا.

ميتسوبيشي البيك أب L200 تريتون 2024

أما بالنسبة إلي الخلف فقد حصلت سيارة البيك أب L200 تريتون 2024 علي مؤخرة حديثة تتجنب بعض عناصر التصميم الغريبة الموجودة في الطراز الحالي على وجه الخصوص ، ويبلغ ارتفاع الباب الخلفي الآن نفس ارتفاع السرير وتبدو المصابيح الخلفية أكثر تقليدية، بالإضافة إلي العادم الشبيه بالبندقية ، وهو لحسن الحظ مؤقت فقط.

ولم تصدر شركة ميتسوبيشي الكثير من المعلومات عن الشاحنة ، لكن من المتوقع أن يكون لها الكثير من القواسم المشتركة مع الجيل القادم من نيسان نافارا بينما تظل التفاصيل نادرة .

ميتسوبيشي البيك أب L200 تريتون 2024

ويمكننا توقع مجموعة متنوعة من محركات الديزل بالإضافة إلى الطاقة الهجينة القابلة للتوصيل بالكهرباء وكانت شركة صناعة السيارات قد قالت سابقًا إن L200 Triton الجديدة سيتم تقديمها في السنه المالية 2022 التي تمتد من الأول من أبريل 2022 إلى 31 مارس 2023 لكن الشائعات أشارت إلى أن الشاحنة ستتأخر حتى ما بعد منتصف عام 2023.