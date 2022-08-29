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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لهذه الأسباب.. فيديو

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

 قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قضايا الطبيعة والمناخ ليست بجديدة ولكنها أصبحت من الحقائق، وهناك تغيرات مناخية تؤثر على الاقتصاد والحياة بشكل عام.

 وأشار كمال، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن فرق بين المعارضة بكلام نظرى والواقع، لافتا إلى أن ما تشهده أوروبا يرد على من ينفى وجود تغيرات مناخية.

 وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أوكرانيا ستدخل فى مأزق خلال الشتاء لأنها منطقة باردة، منوها بأن العقوبات ليس لها تأثير كبير على روسيا، والأسلحة الغربية لأوكرانيا من أجل استنزاف روسيا وليس مساندة أوكرانيا، وهو ما يدل على زيادة أمد الحرب الروسية الأوكرانية. 

ولفت إلى أن العالم لن يستطيع الاستغناء عن الوقود الأحفورى والطاقة المتجددة ستكون محدودة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد أن أسعار البترول ستظل مرتفعة.

 وأكد أن البنك المركزي الأمريكي غير قادر على مواجهة التضخم بسبب الأزمة العالمية الموجودة فى أمريكا وأوروبا، لا سيما وأن الأزمة مرتبطة بمراجعات عالمية للنظام الرأسمالي.

 

الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الاقتصاد اوروبا أوكرانيا الأسلحة الغربية روسيا

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