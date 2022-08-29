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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى أسوان

تصادم سيارة بتوك
تصادم سيارة بتوك توك- ارشيفية

تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة بمركبة توك توك مساء الأحد وذلك بطريق ملفات السراج بقرية الطوناب بمركز إدفو شمال أسوان

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث التصادم بين سيارة ومركبة توك توك مما أسفر عن إصابة شخصين

بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقل المصايين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم. 

محمد عبد العزيز مهلل نائباً لرئيس جامعة أسوان

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نقل شخصين للمستشفى بأسوان لتعرضهم لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارة بتوك توك 

وكان قد أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائبًا لرئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث.

وقدم رئيس جامعة أسوان التهنئة للدكتور محمد عبدالعزيز الذى كان يشغل منصب قائم بعمل عميد كلية الهندسة، وشغل الدكتور محمد عبدالعزيز العديد من المناصب الإدارية والقيادية وكيلا لكلية الهندسة ورئيس مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، وشارك في العديد من فعاليات الجامعة والمحافل المحلية والدولية. 

فيما قد أوضح عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه يتم تدريب أعضاء هيئة التعليم المستهدفين والذين بلغ عددهم 4829 معلماً على برنامجين تدريبيين أحدهما بعنوان "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، بينما البرنامج الثاني بعنوان "تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة" وذلك بهدف تحقيق جودة منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء المهنى لأعضاء هيئة التعليم ويتواكب ذلك مع استضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى أسوان 

وأشار لطفى أن التدريبات يتم تنفيذها بالتنسيق بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وإدارة التدريب فى الفترة من ٨/٢٨ وحتى ٩/٢٩ من خلال ١٥٢ قاعة تدريبية بالإدارات التعليمية الخمس(٢٦)بإدارة أسوان ، (٥٤) بإدارة ادفو ، (٤٢) بإدارة كوم امبو ، (١٨) بإدارة نصر النوبة، (١٢) بإدارة دراو .

ويبلغ عدد المستهدفين بمحافظة أسوان ٤٨٢٩معلماً من إجمالى عدد ٢٢٣٧١٧ معلماً مستهدفاً للترقى على مستوى الجمهورية ، وهم كالتالى (٤٧) مدير ووكيل وموجه ، (٢٢٧٧) بالمرحلة الابتدائية،(٣٦١) بالتعليم الفنى، (٢١٤٤)، باقى المراحل ، ويتم تقسيمهم لمجموعات حيث يتم التدريب لمدة ثلاثة أيام للمجموعة الواحدة.

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