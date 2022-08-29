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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قصر النظر.. جندي بريطاني يقتل زميله عن طريق الخطأ.. تفاصيل

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني

لقي جندي بريطاني مصرعة بعيار ناري أطلقه زميل له يعاني من قصر في النظر خلال تدريب روتيني في ويلز.

 

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، توفي السيرجانت جافين هيلير، الذي كان أحد أفراد الكتيبة الأولى للحرس الويلزي في 4 مارس 2021 في سلسلة جبال كاسل مارتن بمقاطعة بيمبروكشاير.

 

وذكر التحقيق أن الجندي أخطأ وأطلق النار على زميله هيلير بدلا من الهدف خلال التدريب.

 

وخلصت اللجنة إلى أن عدم ارتداء العدسات التصحيحية الموصوفة له أثر بشكل كبير على قدرة الجندي على "تحديد الهدف الصحيح واستهدافه وإصابته".

 

وأوضح التقرير أن مطلق النار الذي ظل في الجيش لمدة 18 شهرا حتى وقوع الحادث، حاول سابقا الانضمام إلى الجيش ولكن لم يتمكن لاعتباره غير مؤهل بسبب مشكلة في البصر.

 

وأضاف أن الحارس استوفى فقط الحد الأدنى من معايير الدخول للجيش عند وضع العدسات التصحيحية.

 

وقدم توصيات بما في ذلك التأكد من أن الجنود الذين يحتاجون إلى عدسات تصحيحية يدركون مسؤوليتهم عن ارتدائها "عند القيام بجميع الواجبات التي تتعلق بالسلامة بشكل حرج" ووضع "آلية ضمان" للتأكد من أنهم يرتدونها "قبل إطلاق النار الحي".

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