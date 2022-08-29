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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رمى جثتها في الشارع.. قصة رجل قتل زوجته وجنينها بسبب خلافات أسرية

صدى البلد

دقت عقارب الساعة السابعة مساء، حيث يعود الزوج صاحب الـ 30 عام من عمله متجهاً إلى منزله في أسوان ، ليجد زوجته صاحبة الـ 25 عام الحامل في الشهر التاسع ليخلق الشيطان خلافاً زوجياً استسلم له الزوج ودفعه لذبح زوجته بلا رحمة.

ضحى الزوج بحب عمره بعد مرور سنة على زواجهم وابنه الذي كان سيراه بعد أيام معدودة لاول مرة، تجرد الزوج من مشاعره الإنسانية اتجاه ابنه وزوجته معا فقتل الاثنين بطعنة واحدة في كوم امبو باسوان.

جثة الزوجة ف الشارع 


فوجئت أسرة الزوجة بجثة ابنتها ملقاه أمام منزلهم غارقة في دمائها بعدما أنهى الزوج حياتها وحياة جنينها بطعنة واحدة ليتخلص من الجثة أمام منزل أسرتها ملفوفة في قطعة قماش وفر هارباً دون تفكير ولا رحمة.

وتلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوصول بلاغ لمركز الشرطة من مستشفى كوم أمبو المركزى بعدما استقبلت المستشفى امرأة حامل فى الشهر الأخير حيث لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة طعنات أصيبت بها على يد زوجها، حيث كلف مدير أمن أسوان إدارة البحث الجنائى بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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التحريات تكشف السبب

ومن التحريات الأولية، لمباحث مركز شرطة كوم أمبو أن سبب ارتكاب الواقعة هو خلافات زوجية بين زوجين بدائرة مركز كوم أمبو.

وزادت الخلافات بينهما ليقوم الزوج ويدعى "ع.ا" 30 سنة، بالتعدى على زوجته "ا.ح" 25 سنة، بسكين كانت بحوزته عندما عاد إلي المنزل وذلك رغم حملها فى شهرها التاسع، ثم ألقى بها أمام منزل أسرتها وفر هارباً.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو في أسوان في يوم الأحد الماضي من إلقاء القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته الحامل بشهرها التاسع، نتيجة لخلافات زوجية وقعت بينهما بقرية الحروبة التابعة لدائرة المركز، ثم ألقاها أمام منزل أسرتها وفر هارباً.

وعلى الفور انتقلت ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو برئاسة النقيب سامي القصبي، والنقيبين أحمد حسين ومحمد عماد إلي المستشفي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعرف على الأسباب وراء ذلك.

التحفظ على الجثة
 

وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

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