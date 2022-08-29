خليك ناصح.. هاتف جديد رخيص وبنفس مميزات هواوي اللي بـ15 ألف

أطلقت شركة China Mobile اليوم هاتف Nzone 50 Pro في الصين، والذي يعد أحدث هاتف ذكي من أكبر شركة اتصالات في الصين، وبالصدفة يعد ذلك الهاتف مماثلا لهاتفHuawei Enjoy 50 Pro ولكن بسعر أقل كثيرا، حيث يبلغ سعر هاتف هواوي في السوق المصري ما يقرب من 15 ألف جنيه مصري.

وبحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، تعمل هواوي منذ سنوات على تطوير هواتف لشركات اتصالات متعددة في بلدها الأم الصين، لكن هذه الهواتف لم تعد تحمل علامة هواوي التجارية، كما أنها توفر اتصال 5G ، على عكس هواتف هواوي التي تحمل العلامة التجارية للشركة.

ويعتبر هاتف Nzone 50 Pro هو نفس هاتف Huawei Enjoy 50 Pro تقريبًا، بينما يأتي الاختلاف الوحيد للهاتفين فقط من حيث المعالج و شبكات الاتصال.

سعر ومواصفات الهاتف التوأم لـ Huawei Enjoy 50 Pro

يحتوي هاتف هواوي Huawei Enjoy 50 Pro على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ومعالج نوع Snapdragon 680 من إنتاج شركة كوالكوم ، مع دعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط، وعلى الناحية الأخرى يأتي هاتف Nzone بمعالج نوع Dimnensity 700 SoC من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، مع دعم لشبكات الجيل الخامس5G و NFC ، ويحتوي على كاميرا أمامية أفضل من هواوي بدقة 16 ميجابكسل.

ورغم الاختلافات التي ذكرناها، يأتي هاتف Nzone 50 Pro مماثلا لهاتف هواوي في باقي المواصفات ، حيث ينطلق هاتف Nzone 50 Pro مثل Huawei Enjoy 50 Pro مزودًا بشاشة 6.7 بوصة من نوع LCD، بجودة FHD + بدقة (1080 * 2388) بيكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويأتي هاتف Nzone 50 Pro، بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة عمق ب 2 ميجابكسل، مع وجود مستشعر بصمة مثبت على الجانب ،و مقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر ، ويحزم الهاتف بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير ، ودعم شحن سريع سلكي بقوة 40 وات .

ويبلغ سعر هاتف Nzone 50 Pro حوالي 260 دولارًا أمريكيا (أي ما يقرب من 5000 جنيه مصري) للإصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت ، و289 دولارًا أمريكيا (أي ما يقرب من 5 آلاف و 600 جنيه مصري) للإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.