عاجل
ما تحطش إيدك عليا.. عندما هاجمت ليلى علوي معجبا حاول لمسها | حكايات موديسا Togg وVinfast أحدث المنضمين.. الأسواق النامية الفرصة الوحيدة لشركات السيارات التركية والفيتنامية الرئيس يوجه بالتعرف على آراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية.. نواب: قرار ينتظره الشعب المصرى.. ويخفف العبء عن الأسر ويحارب الغلاء  الصناعات الغذائية: نثق في محافظ البنك المركزي.. ونتوقع صدور قرارات ايجابية قريباً الآن .. أسعار جديدة لـ الذهب يكشف عنها رئيس الشعبة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خليك ناصح.. هاتف جديد رخيص وبنفس مميزات هواوي اللي بـ15 ألف

خليك ناصح ..هاتف
خليك ناصح ..هاتف جديد رخيص جدا، زي هاتف هواوي اللي بـ15 ألف

أطلقت شركة China Mobile اليوم هاتف Nzone 50 Pro في الصين، والذي يعد أحدث هاتف ذكي من أكبر شركة اتصالات في الصين، وبالصدفة يعد ذلك الهاتف مماثلا لهاتفHuawei Enjoy 50 Pro ولكن بسعر أقل كثيرا، حيث يبلغ سعر هاتف هواوي في السوق المصري ما يقرب من 15 ألف جنيه مصري.

وبحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، تعمل هواوي منذ سنوات على تطوير هواتف لشركات اتصالات متعددة في بلدها الأم الصين، لكن هذه الهواتف لم تعد تحمل علامة هواوي التجارية، كما أنها توفر اتصال 5G ، على عكس هواتف هواوي التي تحمل العلامة التجارية للشركة.

ويعتبر هاتف Nzone 50 Pro هو نفس هاتف Huawei Enjoy 50 Pro تقريبًا، بينما يأتي الاختلاف الوحيد للهاتفين فقط من حيث المعالج و شبكات الاتصال.

سعر ومواصفات الهاتف التوأم لـ Huawei Enjoy 50 Pro

يحتوي هاتف هواوي Huawei Enjoy 50 Pro على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ومعالج نوع Snapdragon 680 من إنتاج شركة كوالكوم ، مع دعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط،  وعلى الناحية الأخرى يأتي هاتف Nzone بمعالج نوع  Dimnensity 700 SoC من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، مع دعم لشبكات الجيل الخامس5G و NFC ، ويحتوي على كاميرا أمامية أفضل من هواوي بدقة 16 ميجابكسل.

سعره أكتر من 40 ألف جنيه.. أفخم هواتف هواوي يصل الأسواق العالمية

بمواصفات أسطورية.. هواوي تكشف عن هاتفها الجديد Enjoy 50 Pro

ورغم الاختلافات التي ذكرناها، يأتي هاتف Nzone 50 Pro مماثلا لهاتف هواوي في باقي المواصفات ، حيث ينطلق هاتف Nzone 50 Pro مثل Huawei Enjoy 50 Pro مزودًا بشاشة  6.7 بوصة من نوع LCD، بجودة FHD + بدقة (1080 * 2388)  بيكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويأتي هاتف Nzone 50 Pro، بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة عمق ب 2 ميجابكسل، مع وجود مستشعر بصمة مثبت على الجانب ،و مقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر ، ويحزم الهاتف بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير ، ودعم شحن سريع سلكي بقوة 40 وات .

ويبلغ سعر هاتف Nzone 50 Pro حوالي 260  دولارًا أمريكيا (أي ما يقرب من 5000 جنيه مصري) للإصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت ، و289 دولارًا أمريكيا (أي ما يقرب من 5 آلاف و 600 جنيه مصري) للإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

هاتف أرخص هاتف هواوى اسعار هواتف هواوي Huawei Huawei Enjoy 50 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال جثمان 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

رد فعل بيراميدز بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

موضوعات متعلقة

عشان موبايلك ميفصلش.. اعرف أحدث وأرخص باور بانك من هنا

متستناش المرتب.. تقدر تشتري أحدث Smart Watch بـ 300 جنيه بس

حفاظا على البيئة.. آبل ستصنع هواتف iPhone من "الزبالة"

لا تستغنى عنها.. برامج مينفعش متكونش موجودة على جهازك

اعرف الفرق بين هاتفي سامسونج الأفضل والأرخص galaxy A52 وgalaxy A72

أحلى هدية.. أحدث موبايل Note من شاومي بـ 3000 جنيه

تعرف على أسعار اشتراك نتفليكس الجديدة

حقيقة فضيحة إنستجرام.. يحدد موقعك ويشاركه للآخرين دون إذنك

ترشيحاتنا

التعليم العالي: غدًا ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي

الآن .. أسعار جديدة لـ الذهب يكشف عنها رئيس الشعبة | شاهد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1080 جنيهًا

نهاية أسطورة.. سيرينا ويليامز تعلن اعتزال التنس

شهادة تطعيم كورونا .. كيفية تقديم الملفات بالجامعات للطلاب الجدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة.. شاهد| هنا شيحة تستعرض أناقتها بفستان ملفت

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

نيكي ميناج وليل ناز وتايلور سويفت الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز MTV

هل أنت منهم؟.. 7 أبراج محظوظة في الحب

فيديو

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ