القصة الكاملة لإصابة 11 عاملا فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بأبوسمبل

في كل يوم حكاية ، وفى كل يوم قصة تتعلق بوقوع حوادث على الطرق هنا وهناك مما يؤدى بدوره لوجود ضحايا ومصابين ، وهو الذى يتطلب بدوره ضرورة إلتزام السائقين وأصحاب المركبات بالسرعات المقررة لتلافى الأضرار الناجمة عن هذه الحوادث .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " القصة الكاملة وتفاصيل تعرض 11 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بمدخل مدينة أبو سمبل البرى جنوب مدينة أسوان .

حادث إنقلاب سيارة بمدينة أبو سمبل

وتبين من التحريات الأولية، أن جميع المصابين عمال، وينتمون لمحافظات أخرى ، ولا توجد أي حالات وفيات حيث تم على الفور إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطيبة المطلوبة للمصابين من خلال نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وتلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد مأمور مركز شرطة أبو سمبل يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بمدخل مدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف .

فيما قد أشار عدد من شهود العيان، بأن حادث إنقلاب السيارة ربع النقل بمدخل مدينة أبو سمبل جاء نتيجة إختلال عجلة القيادة من يد السائق ، وهو ما أدى إلى إنقلاب السيارة على الطريق حيث كان يستقلها مجموعة من العمال ، ولكن شاء القدر بأنه لم توجد أي سيارات أو مركبات في الإتجاه المقابل مما أدى إلى حدوث إصابات فقط لـ 11 شخص.

وعلى الفور تدخلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف بالتعاون مع بعض الأهالى في نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات.

تفاصيل إصابة 11 شخص فى إنقلاب سيارة بأبوسمبل

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إستمرار الحملات ضمن أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون .

وأشار المحافظ، إلى ضرورة تكثيف الجهود وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفيين.

من جانبه، أكد المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بأنه تنفيذاً للتعلميات المشددة لمحافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة إستمرت على مدار يومين وإستهدفت إزالة 32 حالة تعدى بنطاق حى جنوب بإجمالى مساحة 25 ألف و54 متر مربع .