نهاية أسطورة.. سيرينا ويليامز تعلن اعتزال التنس

ستودع لاعبة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، الملاعب في بطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق اليوم الاثنين، حيث أعلنت أنها ستعتزل اللعب.

وستستهل اللاعبة المخضرمة، المصنفة الـ605 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، والفائزة بـ73 لقبا خلال مسيرتها، البطولة الأمريكية أمام لاعبة مونتينيجرو، دانكا كوفينيتش (80).

وكانت ويليامز (40 عاما) قد أعلنت، أوائل أغسطس الجاري، أنها أصبحت مستعدة لاعتزال التنس خلال الأسابيع المقبلة، وألمحت إلى أنها قد تقوم بذلك في بطولة أمريكا المفتوحة.

وقالت الحائزة على 23 لقب جراند سلام "أنا هنا لأقول إنني سأتطور بعيدا عن التنس، للوصول إلى أشياء أخرى مهمة بالنسبة لي".

وأشارت ويليامز إلى أن من ضمن أسباب قرارها، رغبتها في أن تصبح أمًا للمرة الثانية.

وأقرت اللاعبة، التي يعتبرها الكثيرون الأفضل في التاريخ، بأن ابنتها ترغب في أخت، وأنها أحيانا تصلي قبل النوم لتتحقق أمنيتها.

وقالت إن اعتزالها يمثل لها "ألما كبيرا"، لأنها اضطرت إلى الاختيار بين مسيرتها المهنية وحياتها الشخصية.