تشبه العروس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ القفطان الأبيض| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.

خطفت نسرين طافش الأنظار في الفيديو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قفطان باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه مطرز باللون الذهبي مما كشف عن أناقتها ومنحها إطلالة راقية.

قد حمل قفطان نسرين طافش توقيع Laila Amraoui، أتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها، كما تميز التصميم بالريش الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

أكملت نسرين طافش إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة الت زادت من أناقتها، ونال إعجاب متابعيها على إنستجرام، وعلق بعضهم على الفيديو قائلين:" تشبه العروس بهذا القفطان."

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الالوان الترابية الهادئة مما كشف عن جماله.

https://www.instagram.com/reel/Ch16VRvASKv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

