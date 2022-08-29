أسيوط .. حملات تشجير مكبرة بمركزى أبنوب والفتح

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتى تحظى بإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، في إطار الجهود المصرية في ملف تغير المناخ بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" ، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ،

واكد محافظ أسيوط استمرار حملات التشجير وزراعة الشتلات المثمرة بشوارع مراكز ومدن المحافظة والطرق السريعة ، بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفساً للمواطنين .



وأكد محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – على أهمية مبادرة زراعة مليون شجرة وتوفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة.

وأوضح ان أعمال التشجير وزراعة الشتلات تمت اليوم بالشوارع الرئيسة والطرق السريعة بمركزى " أبنوب والفتح " تحت اشراف ومشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب و عبدالرؤف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهما ومسئولي البيئة والزراعة بالمركزين ، على ان تستمر تلك الحملات لتشمل جميع انحاء المراكز والاحياء.

وأشار إلى ضرورة العمل على تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي طيب على الجميع موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير مع اختيار المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية.

واوضح المحافظ الى انه جارى العمل في المبادرة بتنظيم حملات تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية ،على أن يكون زراعة الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق أحد المكونات الرئيسية لكل مشروع طرق جديد، بالأشجار الملائمة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار ، واختيار المواقع تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وعرض الخطة المتكاملة تمهيدا لرفعها للقيادة السياسية التى تتبنى فكر المدن المستدامة.

وتابع ان هذا سيكون له أثر في التنمية المستدامة للدولة لافتا الى ان هذه الأشجار تعد ثروة من الغابات الشجرية التي تعتزم مصر انشاءها من خلال مبادرة 100 مليون شجرة وسيكون لها مردود اقتصادى مع الوقت وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية عبر زيادة المساحات الخضراء.

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