عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالأردن في هذا الموعد

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في الأردن، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 30 سبتمبر المقبل.

روج عمرو دياب لحفل الأردن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث نشر صورته معلقا عليها "استعدوا".

حفل عمرو دياب في جدة:

شارك الفنان عمرو دياب ، متابعيه بعدة صور من حفله الأخير فى جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلق عمرو دياب “ #performed live last night in #Jeddah ”.

و جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "من ٦ ل ٩" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ومن ناحية أخرى سيحيي عمرو دياب حفل كأس سوبر ملعب لوسيل بالدوحة بين الزمالك والهلال السعودي يوم ٩ سبتمبر القادم.