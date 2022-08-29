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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أعداء مصر في الخارج يقبضون باليورو والدولار والإسترليني ويستغلون الغلابة

احمد موسي
احمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك من لا يريد لمصر أن تكون مستقرة، ويريدون إحداث زعزعة مستغلين الأزمات العالمية.
 

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وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من ترك أمريكا وهجروا إلى المكسيك بسبب ارتفاع الأسعار.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كل خائن يستغل الأحداث الحالية للضغط على مصر لإحداث متاعب وأوجاع لها، مردفا «خلي بالك مفيش حاجة صدفة، والدولة تتحمل فوق طاقتها».


وتابع  الإعلامي أحمد موسى، أن المعادي للبلد يقبض باليورو والدولار والإسترليني ولا يشعر بمعاناة المصريين، ويتحدثون عن الغلابة لمحاولة استغلالهم، موضحا أن الرئيس السيسي أكتر واحد حاسس بالغلابة ويتكلم عنهم.

 

أنتو في نعمة وفضل وكرم من ربنا 
ووجه  الإعلامي أحمد موسى، كلامه للمصريين، أنتو في نعمة وفضل وكرم من ربنا وربنا رحمنا من الإخوان وما فعلوه في المصريين، مضيفا أنه كان يمشي من 30 أو 40 شارع كي يصل إلى عمله في قناة التحرير بشارع فيصل، متحديا تهديدات الإخوان له ولكل أفراد أسرته.
 

أحمد موسى الأزمات العالمية ارتفاع الأسعار الدولار الرئيس السيسي

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