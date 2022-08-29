تعرف على سندات الباندا بعد طرحها.. تفاصيل

أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، عن دراستها طرح أدوات دين من سندات الباندا المقومة بعملة اليوان الصيني، ضمن مستهدفاتها لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

وقالت الوزارة على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط، على هامش الاعلان عن تفاصيل الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية، إنها تخطط في طرح تلك السندات بقيمة مبدئية تصل لنصف مليار دولار.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري طبيعة تلك السندات..



يعني طرح وزارة المالية لـ سندات الباندا، هو اعتزام بيع سندات خزانة دولارية مقومة بعملة اليوان الصينية وهو ما يعني تنويع مصادر الحكومة من طروحات سندات الخزانة الدولية بعملات مختلفة وخصوصا اليوان الصيني لاتاحة عمليات الاكتتاب في البورصات الصينية المختلفة وهو ما يعني دخول شريحة جديدة من المستثمرين الصينيين.

وسبق لوزارة المالية خلال العام الماضي طرح سندات ساموراي وهي مقومة بعملة الين الياباني بقيمة مليار دولار.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان عمليات الطرح مرهونة باستقرار أوضاع الأسواق الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية نجحت في وقت سابق في طرح سندات ساموراي بعملة الين الياباني بقيمة بلغت نصف مليار دولار ، كاشفا عن وجود مباحثات تجري في الوقت الحالي مع الحكومة اليابانية لطرح سندات ساموراي خضراء أسوة بطرح سندات خضراء بقيمة بلغت 750 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

وأكد الوزير أن رئاسة مجلس الوزراء في مصر وافقت على المباحثات الخاصة بعمليات الطرح والتوافق مع الحكومة اليابانية ولكن مازال هناك انتظارا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية عالميا .

وكشف وزير المالية عن وجود نوايا حقيقية لدي وزارته في طرح صكوكا سيادية بقيمة تتراوح بين مليار ونصف حتي ملياري دولار في الفترات القريبة المقبلة ولكن هناك انتظارا من قبل الوزارة حتي تتحسن الأوضاع في الأسواق الدولية.