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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جميعهم عمال.. 5 مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

لليوم الثانى على التوالى شهد طريق مدينة أبو سمبل البرى جنوب مدينة أسوان فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إنقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وكان قد شهد مدخل أبو سمبل أمس الإثنين إصابة 11 شخص فى انقلاب سيارة ربع نقل أيضاً. 

 

وتبين من التحريات الأولية أن جميع المصابين عمال، وينتمون لمحافظات أخرى، ولا توجد أي حالات وفيات حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المطلوبة للمصابين من خلال نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم . 

جميعهم عمال.. إصابة 11 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل أبو سمبل جنوب أسوان

مصرع شاب غرقاً في ترعة كاسل بكوم أمبو شمال أسوان وانتشال الجثمان

تقديم الرعاية الطبية لخمس مصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل جنوب أسوان 

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحديداً بطريق واقع بين مدينتي توشكى وأبو سمبل جنوب أسوان مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات. 
 

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان/ أبو سمبل

تسليم جثمان شابين عقب انتشالهم من النيل في أسوان

مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل الخمسة جميعهم عمال 

وكان قد تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة بمركبة توك توك مساء الأحد وذلك بطريق ملفات السراج بقرية الطوناب بمركز إدفو شمال أسوان . 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث التصادم بين سيارة ومركبة توك توك مما أسفر عن إصابة شخصين

بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقل المصايين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بإصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك وتحديدًا بملفات السراج بقرية الطوناب التابعة لمركز إدفو، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهما.

 وكان قد أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائبًا لرئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث.

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