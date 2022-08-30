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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حكاية صاحبة أطول شعر فى العالم وسر وصفة «Asha Mandela»

أطول شعر فى العالم
أطول شعر فى العالم

من منا لا يتذكر شخصية "رابونزل"  الكرتونية الشهيرة وهي صاحبة أطول شعر ، والتي كانت تتركه يتدلى من القلعة الخاصة بها هذه الشخصية الخيالية ألهمت الكثيرين بفكرة الاحتفاظ بشعرهم وعدم قصه أبدا. 

أطول شعر في العالم للنساء
 

مانديلا Asha Mandela فخرها وسعادتها البالغة تأتي لاحتفاظها بلقب صاحبة أطول شعر بالعالم، وفقا موسوعة جينيس حيث ترتدي أطول تاج جمال ملكي طبيعي في العالم، وهو شعرها.

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أطول شعر في العالم طوله 33.5 مترًا 

 ووفقًا لصفحتها الرسمية عبر Instagram ، يبلغ قياس طول شعرها الآن 33.5 مترًا  وهو أطول شعر بالعالم.


تطلق  Asha Mandelaعلى جدائل شعرها اسم "كوبرا وغالبًا ما تربط جدائل شعرها بحبال من القماش لمنعها من الانزلاق على الأرض وتخفيف الضغط على رقبتها.

أطول شعر فى العالم

 نصائح للحفاظ على تاج جمال المرأة


وعن نصائحها للحفاظ على شعرها أكدت أنه يجب التعامل مع  الشعر كنبات يحتاج للطعام والسماد والتنفس وتغذيته بشكل جيد وإلا فسيمون يموت أو لا ينمو بشكل صحيح أما النصيحة الثانية فهي الحفاظ على الجدائل صحية من خلال الحفاظ على نظافتها .

أطول شعر في العالم موسوعة جينيس

وفي النهاية أعربت  Asha Mandela أنه على الرغم من اتخاذ حاملو الأرقام القياسية الأخرى من أصحاب الشعر الطويل قرارًا بقص خصلات الشعر الخاصة بهم   إلا أنها خلال الأربعة عقود من الحفاظ على شعرها بعناية ، لم يكن لديها  أي نية لقص شعرعا، فهي تعتبره جزءًا لا يتجزأ من شخصيتها.

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حكاية صاحبة أطول شعر فى العالم وسر وصفة «Asha Mandela»

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