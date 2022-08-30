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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد سوريا وتونس.. فايا يونان تعود لمصر بحفل غنائي على مسرح الزمالك

صدى البلد

تستعد الفنانة السورية فايا يونان لإحياء أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك،  وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 16 سبتمبر.

وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الفاتنة السورية لأحضان جمهورها المصري بعد غياب طويل عن آخر حفلاتها في مصر، وتطرب محبيها بتوليفة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة،  مثل "متل اليوم"  و"كن عاشقا" و"بيناتنا في بحر".


ويعد حفل مسرح الزمالك محطة القاهرة ضمن محطات جولة فايا يونان في العالم العربي خلال موسم الصيف،  مرت خلالها بين قلعة حلب في سوريا ومشاركتها في مهرجان جرش بالأردن ومهرجاني القصرين وطبرقة في تونس، وصولا لجولتها المنتظرة في مصر التي تسبقها بحفل في الإسكندرية وتشد الرحال من بعدها للإمارات لإحياء حفل في أبوظبي.


وقال الفنان طارق صبري،  مدير مسرح الزمالك أن حفل فايا يونان يأتي استجابة لطلبات الجمهور كما يأتي ضمن مفاجآت المسرح خلال موسمه الجديد،  الذي يشهد حفلات الفنان الأردني عزيز مرقة والشاعر عمرو حسن وفرقة عمدان النور بعد نجاح حفلات عنبة والوايلي وفرقة اوتوستراد الأردنية.

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