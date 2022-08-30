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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب القليوبية تحتفل بالعيد القومى للمحافظة بفقرات فنية وعروض للإنجازات

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالعيد القومى للمحافظة يرافقه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور سمير حماد والدكتورة إيمان ريان نائبى محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وبدأ الاحتفال بمسيرة لسيارات تحمل أبرز إنجازات ومعالم محافظة القليوبية يتقدمها علم مصر يحمله أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، وفريق الموسيقى النحاسية لطلائع القليوبية، وفرق الجوالة رافعين الأعلام فى مسيرة تشهد بعظمة وقوة شباب القليوبية.


وحملت السيارات معالم آثار القليوبية ومنها ماكيت للقناطر الخيرية التى بناها محمد على يوم 30 أغسطس عام 1868م، وكذلك سيارات تحمل معالم الصناعة بالمحافظة بمدينتى شبرا الخيمة والخانكة، ومدينة طوخ التى تشتهر بإنتاج وتصدير المشمش، كما رفعت السيارات بنرات توضح أهم المنشآت الرياضية الحديثة بمرتكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة.


وقدمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أيضا عروضا فنية ورياضية من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، حيث قدم مركز الفنون التابع لإدارة الشباب عرضا فنيا بعنوان بنها العسل قدمه أعضاء المركز يعبر عن مدينة بنها وما اشتهرت به من إنتاج العسل، ثم عرض كاراتيه لفريق مركز شباب كفر مناقر، وعرض التنورة من مركز الفنون والإبداع.


جدير بالذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتح عددا من المشروعات الإنشائية بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالمحافظة تنوعت بين مقرات إدارية وملاعب وحمامات سباحة والتى تحدث طفرة كبيرة فى توسيع قاعدة ممارسة النشاط الرياضى والشبابى بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.


كما شارك وزير الشباب والرياضة، شباب المحافظة احتفالهم بالعيد القومى فى لقاء حوارى نظمته المحافظة بحضور وزير الأوقاف وفى ضيافة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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