التجارى الدولى يحصد جائزة التميز في عام 2022 من "يوروموني"

حاز البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– على جائزة التميز كأفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مصر والشرق الأوسط ، وذلك ضمن توزيع جوائز مجلة "يوروموني" العالمية لعام 2022.

وتعتبر هذه الجوائز دليل واضح على مدى التزام CIB بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لما يقدمه لها من حلول مبتكرة وفريدة ساهمت في تسهيل تجربتهم البنكية، ليصبح CIBهو الاختيار المفضل لهم، فضلًا عن تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصري.

وتأتي تلك الجوائز ضمن قائمة عريضة من الجوائز التي حصل عليها CIB تقديرًا لأدائه المالي المميز ونموذج الأعمال الخاص به الذي يُركّز على تقديم باقة واسعة من المنتجات البنكية الفعالة للعملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى أو الأفراد بما يلبي كافة احتياجاتهم.

وصرح رشوان حمادي، القائم بأعمال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بـCIB، بأن القدرة على وضع وتنفيذ استراتيجية توازن بين إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن اتباع التحليلات المتقدمة في إدارة الأرباح، وتصنيف العملاء، فضلًا عن خلق نماذج عمل استباقية مبنية على بيانات دقيقة لإدارة المخاطر، هو أهم ما يميّز استراتيجية CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ثقافة البنك المعنية بترسيخ مفهوم الابتكار بجميع عملياته مع تحديد مسؤوليات كل فرد على حدة.

ومن خلال شبكة تضم 250 موظف من أكفأ مديري علاقات العملاء، ومركز خدمة عملاء مخصص لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يقوم قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في CIBبخدمة أكثر من 70 ألف شركة صغيرة ومتوسطة إيراداتها السنوية حتى 200 مليون جنيه مصري.

وفي عام 2021، حقق قطاع الخدمات المصرفية للأعمال أرباح تشغيلية وصلت إلى 1,88 مليار جنيه، بزيادة سنوية 20% ، بالإضافة إلى زيادة الودائع بنسبة 41% لتصل إلى 41,7 مليار جنيه، وارتفاع الأصول بنسبة 93%.

وقام CIB مؤخرًا بإطلاق مجموعة من المنتجات والبرامج المصممة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها قرض Relationship-Based الذي يساعد المقترضين على اتخاذ القرارات المالية الملائمة، بالإضافة إلى برنامج Supply Chain الذي يتيح فرص تمويلية متميزة لأصحاب الشركات الصغيرة.

كما أطلق قطاع الخدمات المصرفية للأعمال برنامج Women in Business لتلبية احتياجات رائدات الأعمال ممن يمتلكن شركات صغيرة أو متوسطة، بالإضافة إلى قطاع Growth المصمم خصيصًا لمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على جميع الخدمات المالية التي لا يتم توفيرها عادة إلا للمؤسسات الكبرى، و برنامج Business Solutions CIBالذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات غير المالية للعملاء بالتعاون مع شركات متخصصة في العديد من المجالات.

كما قدم قطاع الخدمات المصرفية للأعمال تسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الخضراء، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتمويل المشروعات الخضراء، والتي تعتبر خطوة مبدئية لتقديم أفضل خدمة بنكية لكافة العملاء.

جدير بالذكر أن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال برع في خلق وتنفيذ بنية تحتية متينة لإدارة المخاطر، والتي ترتكز على نماذج عمل استباقية مبنية على بيانات دقيقة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبناءًا على تلك البنية التحتية، قام فريق تحليل البيانات في CIB بإنشاء نظام تقني يقوم بإصدار تنبيهات مبكرة في حالة عدم التزام أو تعثر العملاء عن سداد الأقساط المستحقة للقروض.

كما أطلق CIB برنامج SME Academy المصمم خصيصًا لزيادة وعي مديري علاقات العملاء بمدى الضغوطات والتعقيدات الخاصة بتأسيس الشركات الصغيرة وإداراتها، وبرنامج SME Lending Master المخصص لتأهيل أكثر من 200 مدير فرع للتعامل مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وفهم احتياجاتهم.