نائب وزير الصحة يشيد بجهود الفيوم في ملف الهجرة غير الشرعية وزواج القاصرات

استعرض الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان المشرف على المجلس القومى للأمومة والطفولة، جهود المجلس بمحافظة الفيوم، فى عددٍ من الملفات مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات كمبادرة تنمية المدارس بمراكز المحافظة، و"شكشوك قرية صديقة للطفل"، و"دوى"، و"البرلمان العربى للطفل بالشارقة".

محافظ الفيوم اثناء التكريم

دعم ملف الأمومة والطفولة بوجه عام

وثمن نائب وزير الصحة والسكان، جهود محافظ الفيوم ودعمه المستمر، للجنة حماية الطفل، لتوفير الحماية الكاملة للأطفال ودعم حقوقهم، مما يُسهم فى خلق جيل واعٍ وقادر على تحقيق التنمية المجتمعية، مشيداً بجهود الجانب الإيطالى فى دعم ملف الأمومة والطفولة بوجه عام، وبرنامج حماية الطفل بوجه خاص، لافتاً الى دعم المشروع الايطالي ب ١٠٠٠ حقيبة مدرسية للاطفال في قرى مبادرة حياة كريمة وكذا ٨٠ تابلت، مؤكداً على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة لجان حماية الطفل بالمحافظات للارتقاء بهذا الملف الهام.

محافظ الفيوم اثناء التكريم

الحماية العامة للطفل بالمحافظة

جاء ذلك فى الاجتماع الذى ترأسه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للأمومة والطفولة، الاجتماع الدورى للجنة الحماية العامة للطفل بالمحافظة، التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، لاستعراض جهود اللجنة والمبادرات التى تنفذها علي أرض المحافظة، لحماية الأطفال وتمكين أسرهم.

محافظ الفيوم اثناء اللقاء

مشروع دعم حقوق الطفل

و بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والأستاذة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتور ناصر مسلم المنسق المركزي لمشروع دعم حقوق الطفل وتمكين أسرهم لمحافظة الفيوم وأعضاء اللجنة.

e150a1c2-42f4-4bbb-960c-a87a9accefb9

ee0daf94-9b38-458e-b7d6-7c243f4a6a4d

f5796241-747e-44a4-b746-058a690495b1