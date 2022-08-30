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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سمير فرج: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة للشتاء وتأثيرها عالمي.. فيديو

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج ، الخبير العسكري والاستراتيجي ، إن  الحرب الروسية الأوكرانية  تم تصنيفها من قبل العسكريين أنها حرب محلية محدودة بين دولتين ، موضحا أنها على الرغم من أنها محلية إلا أنها تأثيرها عالمي .

وأشار اللواء سمير فرج ، خلال لقائه لـ برنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار" ، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على جميع دول العالم ، وهو مالم يحدث خلال الحرب العالمية الثانية .

ولفت اللواء سمير فرج ، إلى أنه كان من المقدر أن لا تستمر هذه الحرب كل تلك المدة ، منوها أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة حتى دخول الشتاء .

ونشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية تقريراً عن تكاليف الحرب في أوكرانيا بالنسبة لروسيت، مع اقتراب العملية الروسية أو الغزو الروسي للأراضي الأوكراني من إتمام الـ6 أشهر.

وقال الكاتب إيلان بيرمان نائب رئيس مجلس السياسة الأمريكية، إن تكاليف الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ليست أقل من مدمرة بالنسبة للكرملين.

الحرب الروسية الأوكرانية توك شو اللواء سمير فرج برنامج آخر النهار

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