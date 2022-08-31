بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة قليوب 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 1200 مم بمحطة مياه كوم أشفين مما تسبب في انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم البدء فى الأعمال فى تمام الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء.



وأعربت الشركة، عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم 01200288880.



من ناحية أخري شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالعيد القومى للمحافظة يرافقه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور سمير حماد والدكتورة إيمان ريان نائبى محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ الاحتفال بمسيرة لسيارات تحمل أبرز إنجازات ومعالم محافظة القليوبية يتقدمها علم مصر يحمله أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، وفريق الموسيقى النحاسية لطلائع القليوبية، وفرق الجوالة رافعين الأعلام فى مسيرة تشهد بعظمة وقوة شباب القليوبية.

وحملت السيارات معالم آثار القليوبية ومنها ماكيت للقناطر الخيرية التى بناها محمد على يوم 30 أغسطس عام 1868م، وكذلك سيارات تحمل معالم الصناعة بالمحافظة بمدينتى شبرا الخيمة والخانكة، ومدينة طوخ التى تشتهر بإنتاج وتصدير المشمش، كما رفعت السيارات بنرات توضح أهم المنشآت الرياضية الحديثة بمرتكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة.

وقدمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أيضا عروضا فنية ورياضية من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، حيث قدم مركز الفنون التابع لإدارة الشباب عرضا فنيا بعنوان بنها العسل قدمه أعضاء المركز يعبر عن مدينة بنها وما اشتهرت به من إنتاج العسل، ثم عرض كاراتيه لفريق مركز شباب كفر مناقر، وعرض التنورة من مركز الفنون والإبداع.

جدير بالذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتح عددا من المشروعات الإنشائية بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالمحافظة تنوعت بين مقرات إدارية وملاعب وحمامات سباحة والتى تحدث طفرة كبيرة فى توسيع قاعدة ممارسة النشاط الرياضى والشبابى بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

كما شارك وزير الشباب والرياضة، شباب المحافظة احتفالهم بالعيد القومى فى لقاء حوارى نظمته المحافظة بحضور وزير الأوقاف وفى ضيافة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.