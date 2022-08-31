شاكر: تغليف ونقل القطع الأثرية للمعارض العالمية يستغرق شهورًا

أجاب مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن سؤال :"كيف يتم تأمين نقل القطع الأثرية للمعارض العالمية؟"، قائلًا إنه عند نقل القطع الأثرية يتم الاستعانة بشركات تغليف عالمية ولكل قطعة طريقة تغليف خاصة بها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نقل القطع الأثرية يمر بخطوات دقيقة للغاية فتبدأ من الترميم ثم التغليف، والذي يمكن أن تتراوح مدته لأكثر من شهرين وأخيرا يتم اختيار وسيلة النقل المناسبة ويتم ذلك تحت مراقبة شديدة.



وفي سياق آخر، قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنه بداية من 27 سبتمبر سيكون مسموحا لجميع المصريين والعرب دخول المتاحف وجمع المناطق الأثرية مجانًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير.



وأضاف "شاكر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية داليا أيمن والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم اختيار هذا اليوم بالتحديد لمرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، متابعًا أن أنه مسموح التصوير بالموبايل والكاميرات الشخصية، معقبًا : "اتصوروا كتير .. واعملوا شير كتير على السوشيال ميديا وعرفوا العالم من هي مصر".



وتابع كبير الأثريين أن البلاد الأجنبية على رأسها بريطانيا وأمريكا تهتم بالمعارض الأثرية الفرعونية، مشيرًا إلى أنه كان في إحدى الولايات الأمريكية بمعرض لكليوباترا ووجد اهتمامًا كبيرًا من قبل رئيس الولاية، فكان يتواجد بشكل يومي في المعرض و من وسائل الإعلام أيضًا.



