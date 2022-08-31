عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاكر: تغليف ونقل القطع الأثرية للمعارض العالمية يستغرق شهورًا

نقل القطع الآثرية
نقل القطع الآثرية

أجاب مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن سؤال :"كيف يتم تأمين نقل القطع الأثرية للمعارض العالمية؟"، قائلًا إنه عند نقل القطع الأثرية يتم الاستعانة بشركات تغليف عالمية ولكل قطعة طريقة تغليف خاصة بها.

txt

كبير الأثريين يكشف سبب اختيار يوم 27 سبتمبر لـ زيارة المتاحف مجاناً

وأضاف خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نقل القطع الأثرية يمر بخطوات دقيقة للغاية فتبدأ من الترميم ثم التغليف، والذي يمكن أن تتراوح مدته لأكثر من شهرين وأخيرا يتم اختيار وسيلة النقل المناسبة ويتم ذلك تحت مراقبة شديدة.


وفي سياق آخر، قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنه بداية من 27 سبتمبر سيكون مسموحا لجميع المصريين والعرب دخول المتاحف وجمع المناطق الأثرية مجانًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير.


وأضاف "شاكر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية داليا أيمن والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم اختيار هذا اليوم بالتحديد لمرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، متابعًا أن أنه مسموح التصوير بالموبايل والكاميرات الشخصية، معقبًا : "اتصوروا كتير .. واعملوا شير كتير على السوشيال ميديا وعرفوا العالم من هي مصر".


وتابع كبير الأثريين أن البلاد الأجنبية على رأسها بريطانيا وأمريكا تهتم بالمعارض الأثرية الفرعونية، مشيرًا إلى أنه كان في إحدى الولايات الأمريكية بمعرض لكليوباترا ووجد اهتمامًا كبيرًا من قبل رئيس الولاية، فكان يتواجد بشكل يومي في المعرض و من وسائل الإعلام أيضًا.

 

تأمين نقل القطع الأثرية نقل القطع الأثرية المتاحف السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-8-2022

سيد معوض يفتح النار على أحمد عبد القادر: اعتذر لجماهير الأهلي |فيديو

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

ترشيحاتنا

السبكي: تكليفات بتقديم رعاية متميزة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الشامل

جمع مختلف الجنسيات.. أجواء مبهجة يعيشها مهرجان القلعة في دورته الثلاثين|فيديو

إطلاق تطبيق إلكترونى موجه للمصريين فى الخارج لعرض الفرص الاستثمارية

وفق قانون التأمينات| صرف معاش إضافي لهذه الفئة .. ننشر الشروط

تقارير: بيكيه يخون شاكيرا منذ 2016

هل يتراجع الأهلي عن رحيل مدربه سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهلي ميحضروش جنازتي.. تخلص فتاة من حياتها يوم حفل تخرجها يثير فيسبوك

كارثة.. خطأ شائع في البيوت المصرية يجلب الأمراض والهم

أغنيتان بصوته.. ما لا تعرفه عن لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

جامب سوت.. كيم كاردشيان تتألق بإطلالة تبرز جمالها

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ