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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخصائص الصوتية والاشتقاق.. أهم مزايا اللغة العربية واختلافها عن غيرها

حسن سليمان
حسن سليمان

كشف الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق أبرز ما يميز اللغة العربية .


وقال  " سليمان " خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، إن اللغة العربية تمتاز بالخاصية الصوتية والاشتقاق واللذان لا يوجد سواهما فى أى لغة أخرى ، وبالنسبة للخصائص الصوتية التى تتميز بها الطاقة الصوتية التى لا توجد فى اللغات الأخرى ، والمدرج الصوتى لها وهو مساحة مميزة بها .


وأضاف أن حروف اللغة العربية تتوزع على المدرج الصوتى من خلال الشفتين إلى القلب بمخرج عادل لا يوجد فى مثيلتها من اللغات الأخرى التى تتمركز فى نقاط معينة ولا تتوزع فى هذا المدرج على الإطلاق .

 

القران الكريم إكسترا نيوز اللغة العربية هذا الصباح ميزة

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