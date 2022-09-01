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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة بأفغانستان.. مسئول سابق في طالبان متهم بتعذيب واغتصاب فتاة

خوستي وآثار التعذيب
خوستي وآثار التعذيب على الفتاة الشابة

تشهد الساحة الداخلية الأفغانية، على مدار الأيام الماضية، جدلاً واسعًا بعدما خرجت فتاة أفغانية تدعى، إلها ديلوازيري، لتوجه اتهامات لمسؤول سابق في حركة طالبان التي تحكم البلاد، بالزواج منها قسرًا واغتصابها وتعذيبها.

القصة بدأت حينما نشرت ديلوازيري، الطالبة في جامعة العاصمة الأفغانية كابول، عدة مقاطع فيديو حققت تفاعلاً واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشرتها شبكة "عماج نيوز" الأفغانية، حيث اتهمت فيها قاري سعيد خوستي، وهو المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة طالبان باغتصابها وتعذيبها.

وأجرت الشبكة الأفغانية حوارًا مع ديلوزيري التي ظهرت وهي تبكي، بينما تروي محنتها وما تعرضت له من معاناة، متهمةً خوستي باغتصابها وتعذيبها.

خوستي يكذب الاتهامات

من ناحيته، حاول قاري سعيد خوستي تكذيب الادعاءات زاعمًا أنه لم يقترف جريمة الاغتصاب، وأكد أنه تطلق من ديلوازيري بسبب "معتقداتها غير الإسلامية".

ورعم أن مقطع الفيديو الذي قامت الفتاة الأفغانية بنشره أظهر كدمات وإصابات على جسدها، فإن خوستي قال إنه لم يضربها أبدًا.

كما قال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إنه تزوج الفتاة "بناءً على طلبها" وإنه طلقها بعد أن اكتشف أن لديها "مشكلة إيمانية"، حتى إنه اتهم الفتاة بارتكاب التجديف من خلال إهانة القرآن.

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وبعد انتشار مقاطع الفيديو على منصة تويتر، انتقد الكثير من المستخدمين خوستي وطالبان. في غضون ذلك، كانت الحسابات على منصة تويتر ذات الصلة بطالبان منشغلة بشن حرب ضد ديلوازيري في محاولة لفضحها وإضعاف موقفها. ولم يصدر تعقيب رسمي من طالبان حتى الآن.

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