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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مكان لا تجوبه الكلاب.. جديد الكاتب الليبي محمد النعاس الفائز بالبوكر العربية

صدى البلد

تصدر قريبًا عن دار الفرجاني للنشر المجموعة القصصية “مكان لا تجوبه الكلاب” للكاتب الليبي محمد النعاس الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية في نسختها الأخيرة.

 وكتب محمد النعاس على صفحته الشخصية فيسبوك: “مجموعتي القصصية الثانية، مكان لا تجوبه الكلاب، تحتوي المجموعة على قصص كتبت بين العامين ٢٠١٤ و٢٠٢٠ من بينها قصة مكان لا تجوبه الكلاب، والتي أعتبرها أقرب ما كتبت إلى قلبي، وقد نشرت ترجمة منها بالإنجليزية في مجلة بانيبال للعزيز صموئيل شمعون بترجمة المترجمة زينة فولك”.

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كلب ومات

 

ومن أجواء مجموعة محمد النعاس القصصية: "أمروه؛ لذلك أخذ بندقيته التي وضعها على الحائط تحت صورته ووليده، مرَّت لحظات طفولته معه: كان يلعب على ساعده الذي يشعر بضعفه الآن. لحظات تَلَألُئ عينيه في قلبه. لحظات طفولة الكائنات جميعها حيث تفطر القلب، يغذيه. مداعبة الوليد لإصابته. تدريبه له وتحويله لوحش لا يعرفه ولا يعرف منه إلا الأوامر. يخرج إلى الجِنان، كان هناك. ينتظره. صوَّب بندقيته لرأسه، الجمع ينتظرون. كأنه مرَّ بذات المشهد ذات يوم. متى كان ذلك؟ يستعدُّ لتنفيذ الأوامر. "استَعِدّ"، أمره فاستعَدَّ. ألصق البندقية لفروة رأسه، بنيته التي شكَّلها، التشابه العميق بينهما رغم كل الاختلاف، الجمع يتحلَّقون حوله. إنه ابنه، أو يكاد يكون كذلك. يطلق رصاصته. دم يخرج من فروة الرأس. تربِّت يدُ صديقٍ قائلًا: كلب ومات."

 

طاولة الخال ميلاد

 

وقد فاز الكاتب والروائي الليبي محمد النعاس، بجائزة البوكر العربية؛ وهو بذلك يعد أول ليبي يفوز بجائزة "البوكر العربية"، وهي أكبر جائزة أدبية في العالم العربي عن روايته "خبز على طاولة الخال ميلاد". وتم الإعلان عن فوز النعاس بالجائزة في مراسم جرت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

 واختارت لجنة التحكيم الرواية من بين قائمة ضمت روايات "ماكيت القاهرة" للمصري طارق إمام و"يوميات روز" للإماراتية ريم الكمالي و"الخط الأبيض من الليل" للكويتي خالد النصر الله و"أسير البرتغاليين" للمغربي محسن الوكيلي و"دلشاد" للعمانية بشري خلفان.

وقال الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت رئيس لجنة التحكيم "لقد قامت رواية محمد النعاس المتوجة على استعادة تجربة شخصية في ضرب من الاعترافات التي نظم السرد المتقن المشوق فوضى تفاصيلها ليقدم نقدا دقيقا عميقا للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعي".

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