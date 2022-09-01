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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استقرار الحالة الصحية لمصابى تصادم شبرا الخيمة فى القليوبية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم سيارتين ملاكي، وإصابة 5 أشخاص بشبرا الخيمة.

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وقال المصدر إلى أنه تم نقل المصابين الى مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتلقى العلاج واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق ترعة الإسماعيلية أمام مستشفى الناس دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. 
وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف، وتبين إصابة 5 اشخاص جراء الحادث وتم نقلهم لمستشفى النيل وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام قائد إحدى السيارتين بتجاوز أحد السيارات بالطريق اختلت عجلة القيادة وانتقلت للجانب الآخر من الطريق واصطدمت بالسيارة الأخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتحفظ على السيارتين. 

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