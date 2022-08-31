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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد ضبطه.. قصة الجزار أشهر تجار المواد المخدرة ببنها

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

ذاع صيته بين العناصر الإجرامية والمسجلين الخطر بمدينة بنها،إنه الجزار أحد أخطر المسجلين خطر والذى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة على المتعاطين والمدمنين ، بعد تغيير نشاطه إلى الاتجار فى المواد المخدرة بعدد من قرى مدينة بنها.

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الجزار.. ضبط أكبر تاجر مواد مخدرة في بنها


مارس الجزار ، نشاطه الاجرامي وتردد اسمه مؤخرا بين احد أكبر تاجر المخدرات حيث تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة حتى سقط فى قبضة رجال مباحث قسم أول بنها وأحيل للنيابة التي امرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الفرحة بين سكان مدينة بنها عقب إعلان خبر القبض على الجزار ، موجهين الشكر والتحية لرجال الشرطة على مجهوداتهم وضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمدينة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في ضبط أكبر تاجر مخدرات بمنطقة الشدية بمدينة بنها وذلك لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار فى المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قسم بنها يكشف تفاصيل القبض علي الجزار 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول بنها يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشدية دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهدافه وضبط المتهم ويدعى "ا.ج" وشهرته "الجزار" مقيم بمنطقة الشدية وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وهاتف محمول متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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