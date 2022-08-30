الجزار.. ضبط أكبر تاجر مواد مخدرة في بنها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط أكبر تاجر مخدرات بمنطقة الشدية بمدينة بنها وذلك لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار فى المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول بنها يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشدية دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهدافه وضبط المتهم ويدعى "ا.ج" وشهرته "الجزار" مقيم بمنطقة الشدية وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وهاتف محمول متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.