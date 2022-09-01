أخبار السوشيال: كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك.. وسواريش يقترب من تدريب نادي برتغالي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أثار محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ، الجدل عقب نشره رسالة غامضة يلمح من خلالها لـ صعوبة تعامله مع أزمة الغرامة لنادي الزمالك .

وكتب كهربا فى استورى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، “ وفجـأة يتفق كل شئ ان ينهار دفعة واحدة ”.

ودع أحمد عبد القادر ، لاعب النادى الأهلى ، زميله فى الفريق ، وليد سليمان بعد اعتزاله، ونشر صور لهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب أحمد عبد القادر " انا حقيقى من الناس المحظوظة انى حضرت واحد بتاريخك ولعبك وكنت قدوة لينا داخل وخارج الملعب بشكرك على نصايحك ليا وبتمنالك الخير فيما هو قادم وهتوحشنى قعدتك فى اوضة اللبس العزيزة على قليى اوى والله ".

كشف أحمد حسن ، عن اقتراب ريكاردو سواريش ، مدرب الأهلى السابق من تدريب نادي برتغالي بعد رحيله عن الأهلي .

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك “ ريكاردو سواريش يقترب من تدريب نادي برتغالي بعد رحيله عن الأهلي والإعلان بداية الأسبوع المقبل ”.

تصدر الموسيقارعمر خيرت ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر " أثناء عرض حفلته بحفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء .

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج “ عمر خيرت ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر