استفادة 142 أسرة من تكافل وكرامة و265 عقداً للرائدات الريفيات بكفر الشيخ

قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بمحافظة كفر الشيخ، إن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة " 142 ألف أسرة على مستوى قرى ومراكز الإقليم ضمن البرنامج.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ملف الحماية الاجتماعية على مستوى كفر الشيخ حقق الكثير من الإنجازات لمساعدة الأسر الفقيرة في التغلب على بعض الأمور الحياتية، وتكفل بالكثير منها، من بينها تحمل دفع مصروفات ونفقات المدارس لأبناء تلك الأسر الفقيرة بهدف بناء مستقبل علمي مستنير لهم دون متاعب.

ومن جانبها، أوضحت حسناء يونس، وكيل مديرية الشؤون الاجتماعية بكفر الشيخ، أنه تم تحرير265 عقداً للمتطوعات من الرائدات الريفيات، لتتقاضى كل منهن مبلغ 900جنيه.