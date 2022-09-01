عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استفادة 142 أسرة من تكافل وكرامة و265 عقداً للرائدات الريفيات بكفر الشيخ

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بمحافظة كفر الشيخ، إن المستفيدين  من برنامج الدعم النقدي المشروط  "تكافل وكرامة " 142 ألف أسرة على مستوى قرى ومراكز الإقليم ضمن البرنامج.

محافظ كفر الشيخ : إنشاء محاور جديدة وحديقة مركزية مجانية.. صور

كتاب وثائقي لزيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ

تدريب معلمي الصفوف الأولى الابتدائية بكفر الشيخ على أنشطة التوكاتسو

حياة كريمة.. الانتهاء من إنشاء وإحلال 52 مدرسة و5 مجمعات خدمية وزراعية بمطوبس|صور

لإنهاء الإجراءات.. مصيف بلطيم يوفر سيارة متنقلة لخدمات المركز التكنولوجي

محطة سخا.. هنا قلعة البحث العلمي الزراعي في مصر.. شاهد

وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل كفر الشيخ في ختام دوري التميز.. صور

زراعة كفر الشيخ تنظم ندوة إرشادية عن الاستعداد لحصاد المحاصيل الصيفية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ملف الحماية الاجتماعية على مستوى كفر الشيخ حقق الكثير من الإنجازات لمساعدة الأسر الفقيرة في التغلب على بعض الأمور الحياتية، وتكفل بالكثير منها، من بينها تحمل دفع مصروفات ونفقات المدارس لأبناء تلك الأسر الفقيرة بهدف بناء مستقبل علمي مستنير لهم دون متاعب.
ومن جانبها، أوضحت حسناء  يونس، وكيل مديرية الشؤون الاجتماعية بكفر الشيخ، أنه تم تحرير265  عقداً  للمتطوعات من الرائدات الريفيات، لتتقاضى كل منهن مبلغ 900جنيه.

كفر الشيخ ملف الحماية الاجتماعية محافظة كفر الشيخ التضامن وزارة التضامن تكافل وكرامة الأسر الفقيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مرتضى منصور: سأرحل عن رئاسة الزمالك إذا انتقل بوبو إلى الأهلي

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل كفر الشيخ في ختام دوري التميز.. صور

زراعة كفر الشيخ تنظم ندوة إرشادية عن الاستعداد لحصاد المحاصيل الصيفية

محافظ كفر الشيخ يكرم فرسان مجموعة المستقبل الكشفية بـ بيلا

إزالة 260 حالة تعدٍ على مساحة 49 فداناً في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ : إنشاء محاور جديدة وحديقة مركزية مجانية.. صور

كتاب وثائقي لزيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ

تدريب معلمي الصفوف الأولى الابتدائية بكفر الشيخ على أنشطة التوكاتسو

حياة كريمة.. الانتهاء من إنشاء وإحلال 52 مدرسة و5 مجمعات خدمية وزراعية بمطوبس|صور

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

السجن 10 سنوات لزوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بعد إدانتها بتهم فساد

160 جنيهاً للكندوز .. أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

رئيس الوزراء: خطة عمل فورية لزيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الشتاء

صرخات داخل توك توك.. سائق يتحرش بفتاة في الخليفة

عاجل| مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

بعد تصدرها التريند| نوع غير متوقع من الدايت سر رشاقة الملكة رانيا

للمسافر جواً.. أطعمة ومشروبات تحول رحلتك إلى جحيم

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

فيديو

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ