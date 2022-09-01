مصطفى بكري: الدولة نفذت خطوات غير مسبوقة لتحسين حياة المواطنين بكافة المجالات..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه لرفع المعاشات بنسبة 13% من أبريل الماضي، إضافة إلى أنه تم خفض الاستقطاعات الضريبية ساهم في رفع أجور الموظفين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة نفذت خطوات غير مسبوقة لتحسين حياة المواطنين في كافة المجالات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدولة عملت على رفع مستوى المعيشة وجودة الحياة للمصريين، مؤكدا أن الدولة قامت بعمل مخصصات التموين من 20% إلى 27%.

100 مليار جنيه

وأشار مصطفى بكري إلى أن مبادرة التمويل العقاري تم إطلاقها بقيمة 100 مليار جنيه