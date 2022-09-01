واشنطن: بلينكن يناقش مع بوريل دعم الشعب الأفغاني خلال الأزمات المستمرة

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، لتأكيد التزامهما المشترك بدعم الشعب الأفغاني خلال الأزمات الاقتصادية والإنسانية المستمرة.



وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية : "ناقش بلينكن وبوريل التزامهما المشترك بدعم الشعب الأفغاني خلال الأزمات الاقتصادية والإنسانية المستمرة في أفغانستان بالإضافة إلى أهمية العمل مع المجتمع الدولي الأوسع لدعم تعليم الفتيات الأفغانيات".



وأضاف البيان : "أكد الجانبان على أهمية نجاح المؤتمر السابع لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، حيث سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤتمر التجديد في 19 سبتمبر 2022، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".



وتابع البيان : "تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة الصندوق العالمي على تحقيق هدفه من أجل إعادة العالم إلى المسار الصحيح نحو إنهاء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسل والملاريا وبناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة".



وأوضح أن بايدن أشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة قدرها 2 مليار دولار وتعهدًا مقصودًا بقيمة 6 مليارات دولار لفترة التجديد السابع، مما يدل على استعداد الولايات المتحدة لدفع دولار واحد لكل 2 دولار يساهم بها المانحون الآخرون.

