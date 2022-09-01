بالأسماء.. تعرف على قائمة الفنانين المشاركين فى حفل افتتاح المسرح التجريبي

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمهتمين بشؤون المسرح على التواجد فى حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي فى دورته الـ٢٩ والمقام حاليًا على مسرح دار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة.

أسماء الفنانين المشاركين فى حفل افتتاح المسرح التجريبي





وعلى رأس القائمة التى حرصت على الحضور الفنانة سميرة عبد العزيز وسيمون وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وأحمد شاكر عبد اللطيف ومحسن منصور.

تفاصيل حفل افتتاح المسرح التجريبي

وبدأ منذ لحظات حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي فى دورته الـ ٢٩ بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. وبدأ الحفل بالسلام الوطني وبعده قدمت إحدى الفرق الاستعراضية عرضا فرعونيا ليتماشى مع الأجواء التى شهدها حفل الافتتاح حتى الآن.

أحمد وفيق وجاسمين طه زكي يقدمان حفل الافتتاح

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي أن يقوم كل من الفنان أحمد وفيق والإعلامية جاسمين طه زكى بتقديم حفل الافتتاح الذى من المقرر أن يقام اليوم الخميس بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. يقدم مهرجان المسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عددًا من الإصدارات المتنوعة في دورته الـ"29"، وصل عددها إلى (27) إصدارا لكُتَّاب من جنسيات مختلفة من دول العالم ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه.

وأعلنت الدكتورة أسماء يحيي الطاهر عددًا لإصدارات والتي سيتم نشرها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهرجان وقدمته الإعلامية أمل نعمان بحضور إدارة المهرجان وأعضاء لجنته العليا.