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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي  مجاني  للسيدات والفتيات لإقامة مشروعات بشمال سيناء

برنامج تدريبي للسيدات
برنامج تدريبي للسيدات علي الحرف المحلية في سيناء

ينظم  جهاز تنمية المشروعات، بمحافظة شمال سيناء، برنامج تدريبي  مجاني  ،  للسيدات والفتيات علي إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وكذلك أصحاب المشروعات القائمة، تحت عنوان "النساء يمضين قدماً"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية IOL،  من اجل تعزيز المهارات الريادية في إدارة الأعمال، فضلا عن تشجيع السيدات والفتيات في سيناء ،  على العمل الحر واقامة مشروعات،  بعيدا عن النمط التقليدي من الوظائف.

إجادة القراءة والكتابة

 

وقال طارق الشوربجى من فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء   أنه يشترط للالتحاق  بالبرنامج  التدريبي ان يكون سن السيدة من 18 الى 50 سنة، فضلا عن إجادة القراءة والكتابة، وأن تكون لدى المتدربة رغبة جادة في تطوير مشروعها الخاص أو إقامة مشروع جديد، وتستمر الدورة على مدار 4 أيام لتنشيط العمل الحر .

وأكد أن الفرصة متاحة أمام  السيدات و الفتيات للحصول على البرنامج  التدريبي التوجه من خلال   فرع جهاز تنمية المشروعات  بمدينة العريش بموجب البطاقة الشخصية أو صورة منها لطلب التدريب.

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ورش قراءة ورسم حر لاكتشاف المواهب فى شمال سيناء

سيناء برنامج تدريبي الفتيات مشروعات

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