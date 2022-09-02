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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية اليابان يؤكد استعداده لإجراء محادثات مع نظيره الصيني

صدى البلد

أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن استعداده للاجتماع بشكل ثنائي مع نظيره الصيني وانج يي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها أواخر سبتمبر الجاري في نيويورك.


وقال هاياشي - في مؤتمر صحفي، حسبما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إنه مستعد للقاء وانج، الذي ألغى فجأة المحادثات المقررة معه أوائل أغسطس الماضي في بنوم بنه بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان".


وأضاف "لم يتقرر شيء" فيما يتعلق باجتماع محتمل مع وزير الخارجية الصيني على هامش الجمعية العامة في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر.. أعتقد أن الحوارات على مختلف المستويات مهمة".


وفي حال عقد الاجتماع، من المتوقع أن يمهد الوزيران الأساس لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج بمناسبة احتفال طوكيو وبكين بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية أواخر هذا الشهر.


وكانت التوترات قد تصاعدت منذ زيارة بيلوسي إلى الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين مقاطعة انفصالية تعهدت بتوحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.


وعقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، أجرت بكين تدريبات بالذخيرة الحية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية، وقع بعضها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.


واستشهدت الصين بالانتقادات التي وجهتها لها مجموعة الدول السبع الصناعية، بما في ذلك اليابان، كسبب لإلغاء اجتماع هاياشي ووانج في العاصمة الكمبودية.
 

وزير الخارجية الياباني هاياشي وانج يي الجمعية العامة للأمم المتحدة

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