عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فى بني سويف

سجائر مقلدة ومهربة.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 2 مليون جنيه

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة بني سويف من ضبط (609000 عبوة سجائر محلية ومهربة جمركياً ومقلدة – 51073 عبوة معسل محلية ومهربة جمركياَ ومقلدة – 125000 دفتر ورق لف السجائر "بفرة") لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد المصري.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم، مالك مخازن لتجارة السجائر والأدخنة "له معلومات جنائية" وآخرين) يقيمون بـ محافظة بنى سويف .

وتم إلقاء القبض عليهم ،و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة احتكار السلع


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 

عقوبة رفع الأسعار


وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

عقوبة التهريب الجمركى


نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي على عقوبة التهريب الجمركى "  مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب الجمركى بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

وإذا كان التهريب الجمركى بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وزارة الداخلية بني سويف سجائر تجارة السجائر إحتكار السلع رفع الأسعار حبس لغرامة قانون الجمارك التهريب الجمركى عقوبة التهريب الجمركى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

ترشيحاتنا

هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يفهمه الكثير

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

الأزمات تهدد مستقبل المهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتقليل أعداد المقبولين بالكليات

الحقوا اشتروا| انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يخسر 16 جنيها

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

موسكو تبدي استعدادها لمساعدة بغداد في مجال الطاقة النووية السلمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ