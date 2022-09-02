نفقة أبناء وأجر رضاعة.. تعويضات جديدة للمطلقات| مشروع قانون

يحظى قانون الأحوال الشخصية باهتمام بالغ من أعضاء مجلس النواب، كونه القانون الأكثر أهمية لكافة فئات الشعب المصري، حيث تقدم العديد منهم بتعديلات جديدة على القانون بهدف الحفاظ على قوام الأسر المصرية ، وتفادي كافة المشكلات التى قد تتسبب فى إحداث التفكك الأسري .

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب بتعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية كونه أحد أبرز القوانين التى تمس وتخاطب كافة أفراد الشعب المصري، مؤكدة أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تسهم فى تنظيم العلاقات داخل الأسرة ، وتحفظ حقوق المرأة والرجل على حد السواء.

وتعد النفقة أحد أبرز القضايا التى تهم فئة كبيرة من القانون، حيث يناقش قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الجديدة التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان هذه القضايا ليكفل للمرأة حقوقها الشرعية كاملة .

نفقة الأبناء والأقارب

ونص مشروع قانون كانت قد تقدمت به النائبة نشوى الديب على أنه يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل/ة، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب؛ فإن أتموها عاجزين عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالهم أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه .

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، كما تجب نفقة الطفل/ة على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسراً وإذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الطفل/ة على الجد لأب.

ويجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه، وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرين بما يكملها.

وطبقا للقانون ، توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يسر كل واحد منهم و تفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى ، و إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

وحال تعدد المستحقون للنفقة، وإذ لم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب، وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

نفقة الرضاعة

تستحق المطلقة التي ترضع طفلها/ طفلتها أو المرضعة أجر الرضاعة، ذلك من تاريخ الطلاق أو الإرضاع ولا تستحق نفقة رضاعة لأكثر من عامين من وقت الولادة .

أجر الحضانة

تستحق الحاضنة نفقة الحضانة وهو: المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة على الطفل/ة للحاضنة مقابل قيامها بعمل وهو حضانة الطفل/ة وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة و حتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.

وإذا كانت الحاضنة أم الطفل/ة فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها وإذا لم تكن أمه فمن تاريخ المطالبة به.

تعويض المطلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية



نص مشروع القانون فى المادة 53 منه على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات.