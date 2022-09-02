نشر الفنان محمد عطية، نجم برنامج ستار اكاديمي، فيديو من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” أثناء استضافته في أحد البرامج.

وقال محمد عطية: "أنا مع المساوة بين الرجل والمرأة 100%، ليه مسموحلي أعمل حاجات هي متعملهاش، أنا ماليش دعوة بلبسها بشربها وبعلاقاتها، حنا في المجتمع مش مركزين غير في حاجتين الست والجنس".

يذكر أن نشر الفنان محمد عطية، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” منشور ، عبر فيه عن إعجابه بمهارة اللاعب شيكابالا فى كرة القدم .

وقال محمد عطية : هو انتوا بتتناقشوا في مهارة شيكابالا ؟؟ بجد ؟؟ ايا كان انتمائك الكروي ما ينفعش تنكر أبدا أن شيكابالا من اكتر اللعيبة الممتعين في تاريخ مصر واحرفهم، غير كده يبقي ما تتكلمش في كورة عشان مصلحتك والله، وعلى فكرة أنا اهلاوي جدا بس شيكا من الناس اللي يستمتع بالفرجة عليهم واتمني انه يستمر لأكتر وقت ممكن في الملاعب عشان المواهب دي بتيجي كل فين وفين".