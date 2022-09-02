لعشاق المغامرات والسفاري.. سامسونج تكشف عن تابلت مصفح بهيكل متين

كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب رسميا عن التابلت الجديد Galaxy Tab Active4 Pro الذي يتميز بتصميم متين يدعم مقاومة أعلى، مخصص لأولئك الأشخاص من محبي مغامرات والسفاري وتسلق الجبال وزيارة المحميات والأماكن الطبيعية الخلابة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active4 Pro، بشاشة كبيرة من نوع TFT LCD، وبقياس 10.1 بوصة، وبجودة عرض 1920 × 1200 بكسل، وتأتي الشاشة مع طبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5، لمقاوم الصدمات والخدوش.

مميزات تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active4 Pro



وزودت سامسونج الجهاز اللوحي الجديد Galaxy Tab Active4 Pro، بمعالج ثماني الأنوية من نوع Snapdragon 778G المطور من قبل شركة كوالكوم بمعمارية 6 نانومتر، والمقتر بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

مميزات تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active4 Pro

ويحزم تابلت سامسونج Galaxy Tab Active4 Pro، بطارية عملاقة قابلة للاستبدال بقوة 7600 مللى أمبير في الساعة، تدعم العمل مع تقنية الشحن السريع، وتقول الشركة أنه يمكنك استخدام الجهاز اللوحي بدون الحاجة إلى البطارية من خلال توصيله بالتيار الكهربائي

ويمتاز جهاز سامسونج المتين بالقدرة على العمل في ظروف المناخ المختلفة حتى في البيئات ذات درجات الحرارة العالية، كما يدعم تابلت Galaxy Tab Active4 Pro، العمل مع القلم الالكتروني S Pen.

يدعم الجهاز اللوحي الاتصال بشبكات GPS و 5 G و LTE و Wi-Fi 6، وتقنتي Bluetooth 5.2، والدفع الالكتروني NFC، إلأى جانب مستشعر بصمة الإصبع مضمن في زر الـ Home.

ويمتاز تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active4 Pro، بتصميم متين بمزيج من المعدن والبلاستيك وفي محيطه إطار مطاطية لحمايته من الصدمات كما أنه سيتمتع بحماية مرتبعة ضد الماء والغبار، يبلغ وزن الجهاز حوالي 674 جرام ويبلغ سمكه 10.2 ملميتر، وسيعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 12، مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج.

مميزات تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active4 Pro

ومن المقرر أن يدعم تابلت سامسونج Galaxy Tab Active4 Pro وقلم S Pen الخاص به، معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، والذي يمكنهما تحمل الغمر في ما يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما أنهما محميان من الغبار والأوساخ والرمل، ويدعم الجهاز اللوحي معايير MIL-STD-810H التي تؤكد أن الجهاز قادرا على تحمل الارتفاع والسقوط من مسافة عالية تصل إلى 1 متر، والرطوبة، والغمر في الماء، ورذاذ الملح، والغبار، والاهتزاز.

ولم تذكر سامسونج تفاصيل الأسعار التي سينطلق بها الجهاز، ولكن من المقرر أن يتوفر تابلت Galaxy Tab Active4 Pro في السوق الأوروبي خلال شهر سبتمبر الجاري.