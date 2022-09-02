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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشيد بإدراج مبادرة كن سفيرًا عبر منصة UNDESA

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة لاختيار مبادرة "كن سفيراً" وإدراجها عبر منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل بناء القدرات الوطنية للشباب، وصقل مهاراتهم وتدريبيهم لنشر مفهوم وأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح عبدالخالق انه قد شارك ٥ أعضاء من منسوبي الجامعة لتمثيلها فى مبادرة “كن سفيراً”، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بهدف نشر ثقافة الاستدامة، والتعريف بمفهوم التنمية المستدامة الشاملة والعادلة.

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أسس التنمية المستدامة

لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية الشاملة والمتكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية، والاستفادة من المتدربين في نشر ثقافة الاستدامة.

وأشار الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، إلى أن المشاركين من منسوبي الجامعة قد أتموا المستويات الثلاث للتدريب بنجاح، مشيرًا إلى ان المشاركين بالمبادرة هم نسمه محمد رجائي وثريا علي أبوحجي بادارة الاعلام، والدكتورة دعاء حسن أحمد كيميائي بوحدة الأشعة السينية بكلية العلوم، والطالبان بيشوي أيمن وأندرو صفوت بالفرقة الرابعة بكلية التمريض.

وأضاف أن المشاركين في المبادرة من منسوبي الجامعة سيتم الاستفادة منهم في أنشطة وحدة الاستدامة للتدريب ونشر ثقافة الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

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