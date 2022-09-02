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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حماة الوطن يكرم مصطفى شعبان على دوره في دايما عامر |صور

حزب حماة الوطن يكرم
حزب حماة الوطن يكرم الفنان مصطفى شعبان

كرم حزب حماة الوطن الفنان مصطفى شعبان ، بإهدائه درعا تقديرا عن دوره في مسلسل دائما عامر، والذي نال إشادات متعددة.

وبدأ حفل حزب حماة الوطن لتكريم أوائل المرحلة الثانوية، الذي ينظمه بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يشارك في التكريم عدد من قيادات حزب حماة الوطن، على رأسهم الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، وأمين الصندوق، بالإضافة لعدد من قيادات مجلسي النواب والشيوخ وأمانات ولجان الحزب.

كما حضر نواب ممثلون عن حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الشخصيات العامة.

يقدم الحزب هدايا قيمة للأوائل ودروعًا، تقديرا لجهودهم وتفوقهم الدراسي، حيث يشهد الحفل تكريم ٥٩ طالبًا من أوائل المرحلة الثانوية بمختلف فروعها وشعبها من كافة أنحاء الجمهورية.

تأتي الفعاليات التكريمية لحزب حماة الوطن بهدف تحفيز الشباب ومكافأتهم على التميز خلال العام الدراسي.

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