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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها أسفل سيارة ببنها

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق ببنها فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها دهساً أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل مسرعة بمنطقة مساكن الموالح دائرة قسم أول بنها، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتحفظ على السيارة وسائقها. 

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول بنها بمحافظة القليوبية بورود بلاغ بمصرع طفله تدعى "ف. ع" دهسا أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل بمنطقة مساكن الموالح دائرة القسم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخرى تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية غريق بترعة الإسماعيلية بمنطقة كوبرى ابوزعبل الجديد بمركز الخانكة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، تم التحفظ عليها بمستشفى الصحة النفسيه، تم تحويل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بعثورهم على جثة شاب غريق بترعة الإسماعيلية بنطاق منطقة كوبرى ابوزعبل الجديد بدائرة المركز.


وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية فى العقد الثالث من عمره، ويرتدي ملابس كاملة عبارة عن تيشرت أبيض وملابس داخلية لون كحلى وبنطال جينز لبنى، ولم يعثر على ثمة أى أوراق، تم التحفظ على الجثة بالمستشفى، تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

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