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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

23 مصابا.. رئيس جامعة سوهاج يتابع مصابي حادث طريق إخميم بالمستشفى الجامعي

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي

توجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، لتفقد حالات المصابين في حادث طريق اخميم الجديدة شرق محافظة سوهاج، وذلك بالمستشفى الجامعي، حيث اطمأن بنفسه عن تواجد كل الطاقم الطبي والتمريضي، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.
 

وشدد رئيس الجامعة، على تسخير المستشفى لكل إمكاناتها لإسعاف الحالات وعلاجها، مشيراً  إلى استعداد المستشفى للتدخل الجراحي على الفور في الحالات التي تحتاج الدخول للعمليات.

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وأوضح رئيس الجامعة أن حالات الإصابة التي استقبلها مستشفى الجامعة بلغت ٣٣ حالة، تباينت بين حالات تعرضت للكسور مختلفة بالجسم، وكدمات وجروح متفرقة ومن بينهم حالتي وفاة.

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