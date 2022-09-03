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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. هل سينضم مصطفى فتحي لصفوف الأهلي؟

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

كشفت إدارة الأهلي، أنها لم تتعاقد مع مصطفي فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والتعاون السعودي الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن مصطفي فتحي خارج الحسابات الحمراء حتي الأن ولم يتم التفاوض مع ناديه بأي شكل.

خارطة تصحيح المسار بـ الأهلي

ويعلن خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، عن خارطة طريق تصحيح المسار للفريق الأحمر بعد أن خرج خالي الوفاض من بطولات الموسم الماضي.

وخسر الفريق الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي قبل أن يخسر لقبي الدوري والكأس لصالح المنافس التقليدي الزمالك، ولم يكتف الأهلي بذلك ولكنه احتل المركز الثالث بالدوري لأول مرة منذ 4 عقود كاملة.

اجتماعات يومية بـ الأهلي

ويعقد الخطيب اجتماعات تستمر لساعات بشكل يومي منذ الإعلان عن قبول استقالة مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور وعودة كل أمور الكرة إلي مجلس إدارة النادي، ويحضر الاجتماعات اليومية كل من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق.
 

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