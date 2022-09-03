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رئيس التحرير
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منوعات

البشر لن يسكنوا القمر.. ناسا تفشل للمرة الثانية في إطلاق الصاروخ Artemis1

صدى البلد

للمرة الثانية على التوالي، فشلت مهمة وكالة ناسا الأمريكية في إطلاق صاروخ القمر الجديد في مهمته المنتظرة،  نتيجة تسرب خطير في الوقود، ما أجبر مراقبي الإطلاق على إلغاء محاولتهم الثانية لإعادة البشر إلى القمر.

وباءت محاولة إطلاق صاروخ القمر الجديد Artmis1 بالفشل، بعد اكتشاف تسرب خطير في وقود الهيدروجين السائل، ما اضطر وكالة ناسا الأمريكية لإلغاء مهمة الإطلاق.

وسارعت «تشارلي بلاكويل طومسون» مديرة الإطلاق في ناسا وفريقها من المهندسين لمحاولة سد تسرب الوقود بعد إنطلاق صافرة إنذار تشير إلى وجود عطل قبل لحظات من إطلاق صاروخ القمر.

وحاول الفريق سد فجوة التسريب بالطريقة التي قاموا بها آخر مرة: إيقاف وإعادة تدفق الهيدروجين السائل فائق البرودة على أمل إزالة الفجوة حول مانع تسرب في خط الإمداد، لكنهم فشلوا وجربوا ذلك مرتين، وقاموا برش الهيليوم عبر خط الوجود، لكن تسرب الوقود استمر.

فشل إطلاق صاروخ القمر 

وبعد فشل المحاولات اليائشة، أعلنت بلاكويل طومسون إيقاف العد التنازلي أخيرًا بعد ثلاث إلى أربع ساعات من الجهد غير المجدي.

ويبلغ طول صاروخ القمر 322 قدمًا (98 مترًا)، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، ويهدف لإقامة وجود مستدام للبشر على القمر.

وكان من المقرر أن ينطلق في رحلة تجريبية تبلغ تكلفتها 4.1 مليار دولار وتعد خطوة أولى في برنامج Artemis التابع لناسا لاستكشاف القمر، والذي سمي على اسم الأخت التوأم لأبولو في الأساطير اليونانية.

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