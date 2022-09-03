بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتأخر أمام باريس سان جيرمان في الشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي " ليج آن".

هدف باريس سان جيرمان الوحيد حتى الآن جاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 17 بتسديدة بباطن قدمه اليمنى من متابعة لتمريرة ليونيل ميسي، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.

وأشهر حكم اللقاء، ألبطاقة الحمراء في وجه فابيو لاعب نانت في الدقيقة 24 بعد تدخله العنيف على فيتور فيريرا “ فيتينيا”.، ليلعب رفاق مصطفى محمد منقوصي العدد.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - خوان بيرنات

خط الوسط: دانيلو بيريرا- فيتور فيريرا - ماركو فيراتي

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي- بابلو سارابيا.

ويجلس الثنائي نيمار وسيرجيو راموس على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان في مباراة اليوم.

تشكيل نانت

وضم تشكيل نانت كل من:

حراسة المرمي: لا فونت

خط الدفاع: أبياه، كاستيليتو، نيكولاس بالويس، أندريه جيروتو، فابيو

خط الوسط: شيريفيلا ، بالاس، موتوسامي، إيفان جوساند

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لـ نانت في مباراة اليوم.