محافظ الشرقية: نغلق المزلقانات غير الشرعية بالسكة الحديد والمواطنون يعيدون فتحها|فيديو

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه أعطى توجيهات بتوفير كافة الإمكانات لعلاج الحالات المصابة في حادث اصطدام ميكروباص بأحد القطارات في محافظة الشرقية وأدى لسقوط ضحايا.

وأضاف محافظة الشرقية في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن المعابر غير القانونية مازالت موجودة في كل مكان ويتم التعامل معها من البعض بعدم مسئولية.

وعن استيائه من نوعية هذه الحوادث أكد قائلاً: "المعابر غير القانونية موجودة في كل حته وتتقفل وتتفتح بعدها علطول من الناس، وفى حالة عدم مسئولية وبيتقفل المحاجر وتتسلم للجهات المسئولية ثم تفتح ودي مشكلة كبيرة".

ممارسات غير قانونية

واستكمل: “توجد ممارسات غير قانونية وعندنا مسافات طويلة ومش هنقدر نوقف واحد على كل متر في السكة الحديد المشروعات التي تقوم بها السكة الحديد لغلق المزلقانات غير الشرعية تستغرق وقت وتكاليف كبيرة”.

وتابع: "هناك إصرار كبير من بعض المواطنين على وجود مزلقانات غير شرعية وغطينا حوالي 60% من مناطق المزلقانات بالكاميرات، ونغلق المزلقانات غير الشرعية ويُعاد كسرها"، مشيرًا إلى أن مكان الحادث يوجد بعده مزلقان آخر شرعي بعد موقع الحادث بـ 800 متر.