إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان - القاهرة

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة فى الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة مساء السبت.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة، وتحديداً فى مركز إدفو بمنطقة الريتاج.

وجه مدير مرفق إسعاف أسوان بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين إصابة 8 أشخاص كحصيلة أولية للحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.



