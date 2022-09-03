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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان - القاهرة

تصادم سيارة - ارشيفية
تصادم سيارة - ارشيفية

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة فى الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة مساء السبت.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة، وتحديداً فى مركز إدفو بمنطقة الريتاج.

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وجه مدير مرفق إسعاف أسوان بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين إصابة 8 أشخاص كحصيلة أولية للحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

 

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